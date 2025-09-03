CELJE Vsebina MOS prepletena s trajnostjo

Na celjskem sejmišču so dopoldne razgrnili program letošnjega 57. MOS-a, ki bi od 17. do 21. septembra, na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev iz desetih držav s 1100 blagovnimi znamkami. Pričakujejo okoli 65 tisoč obiskovalcev..

Poudarek bo na trajnosti, mobilnosti in varnosti, velik poudarek bo na strokovnih srečanjih in izobraževanju.

Renata Košenina, direktorica Poslovne enote Sejmi, ob tem izpostavlja povezanost in prepletenost trajnosti skozi vsa področja. Napoveduje rekordno število inovacij, prvič se bo predstavilo kmetijsko ministrstvo s poudarkom na bio hrani in pridelavi.

PŠ