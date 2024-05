CELJE Vse več ukradenih vozil

V Celju so letos ukradli 18 vozil, od tega polovico osebnih. Število kraj utegne na koncu leta preseči zadnje predkoronsko leto, ko je jih je bilo ukradenih 26.

Trend je v porastu, storilci pa poleg osebnih kradejo tudi tovorna in priklopna vozila, traktorje, mopede in celo avtobuse.

Pred desetletjem in več so hudodelske združbe in posamezniki vozila kradli zaradi preprodaje na območja južno od nas. Zdaj to počno, ker so dobavne poti otežene, nadomestni deli pa dragi. Ukradene avtomobile zato največkrat razstavijo in uporabijo za rezervne dele.

Če vam ukradejo avto ali nehote kupite ukradenega, bodo težave približno enake.

Policisti v Celju zasežejo več ukradenih vozil, kot pa jih je bilo ukradenih. To pa zato, ker prestrežejo takšne, ki so jih lastniki pogrešili v drugih državah in regijah.

