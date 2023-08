CELJE Vrtec Medlog preselili, OKC posluje omejeno

Tudi v Celju, kjer so že v soboto začeli pospešeno sanacijo, danes pa ekipe ocenjujejo škodo na javni infrastrukturi, se porajajo težave s plazovi. Stanovalce ene od hiš so morali evakuirati, potem ko so opravili geološki pregled, zasebnemu vrtcu v Medlogu pa so zagotovili nadomestne prostore v enoti Aljažev hrib Vrtca Tončke Čeč.

Osrednja knjižnica Celje (OKC, na sliki) danes obratuje omejeno, saj morajo na police pospraviti več kot 120 tisoč knjig.

Ceste so večinoma očiščene in prevozne, nekaj zapor je še v Slatini, Lahovni, Šmartnem v Rožni dolini in Rupah.

Zaprti ostajajo most v Polulah, podvoz Tremerje, mestni park, splavarska in levška brv ter kolesarska pot v Laško.

Več ekip zaščite in reševanje je bilo skupaj s prostovoljci že napotenih na preostale prizadete dele v regiji.

PŠ