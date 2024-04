CELJE Vrata odpira Pelikanova hiša

Danes vrata uradno odpira Pelikanova hiša. V njej bo v avtentičnem okolju na ogled fotografska dediščina 20. stoletja

Gre za zaključek enega najobsežnejših projektov v 60 letih delovanja Muzeja novejše zgodovine Celje (MNZC).

Obnovo so napovedovali že pred petimi leti, a je zaradi znanih razlogov niso mogli izvesti, pravi direktor muzeja dr. Tonček Kregar. »Z velikim veseljem lahko povem, da se je projekt prenove Pelikanove hiše uspešno končal. Ta zgodba pa je samo zadnje poglavje dolge in stare zgodbe, ki jo v sebi nosi ta hiša. Leta 1899, v času, ko je bila fotografija na vrhuncu svoje priljubljenosti, je takrat eden najbolj uspešnih celjskih fotografov Johann Martin Lenz dal postaviti to zgradbo kot družinsko hišo, ob njej pa prizidek in stekleni fotografski atelje.«

Obnovitvena dela so veljala 666 tisočakov. Polovico sredstev je prispevala celjska mestna občina, MNZC je pokril 30 odstotkov naložbe, preostalo pa država.

Pelikanovo hišo bo danes slovesno predala namenu kulturna ministrica Asta Vrečko.

PŠ