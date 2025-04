Celje: Vrača se Veronika Deseniška

Veronika Deseniška v Celju 1 od 3

Letos mineva natanko 600 let od smrti Veronike Deseniške.

Spektakularni muzikal Veronika Deseniška se tudi letos znova vrača na prizorišče, ki mu pripada – mogočni Stari grad Celje. Tokratna ponovitev bo še posebej simbolična, saj letos mineva natanko 600 let od smrti Veronike Deseniške, tragične junakinje ene najlepših ljubezenskih zgodb slovenskega zgodovinskega izročila. Ob tej pomembni obletnici, ki jo zaznamuje tudi dejstvo, da je bila Veronika prva znana ženska na Slovenskem, ki so ji sodili zaradi čarovništva, bo muzikal dobil dodatno težo in aktualnost.

Zelo priljubljen muzikal

Priljubljeni muzikal, ki je bil prvič uprizorjen leta 2016, si je doslej ogledalo že več kot 25.000 gledalcev. V štirih letošnjih predstavah bo v vlogi Veronike znova nastopila Eva Černe Avbelj. Na odru se ji bodo pridružili Klemen Bunderla, Tjaša Hrovat Steklasa, Željka Predojević Korošec, Srđan Milovanović, Marjan Bunič ter Gregor Ravnik. Del ekipe priznanih solistov bo letos še vsestranska umetnica Maša Tiselj.

Muzikal pripoveduje zgodbo o prepovedani ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko iz Desenic, ljubezni, ki jo je razklala politika, pohlep in predsodki časa. V ospredje pa letos še močneje stopa tema čarovništva in preganjanja žensk, ki je zaznamovala tudi Veronikino življenje. »Njena zgodba je danes simbol boja proti krivicam in predsodkom, še posebej ob obletnici njene smrti, ki jo v Celju letos v Zavodu Celeia Celje in Pokrajinskem muzeju Celje obeležujemo z nizom dogodkov Veronika Deseniška: 600 let spomina,« je povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Več o muzikalu in tem, kdaj si ga bo mogoče ogledati to poletje, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.