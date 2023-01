CELJE Vpisal se je en sam neopredeljeni bolnik

Ob včerajšnjem odprtju ambulante za bolnike brez izbranega zdravnika v celjskem zdravstvenem domu ni bilo gneče. Osebje je bilo pripravljeno na večji pritisk pacientov, kakršnem smo pred kratkim bili priča v Ljubljani, toda pretiranega zanimanja ni bilo. Vpisal se je samo en pacient.

V Celju in okolici je brez osebnega zdravnika blizu 3000 ljudi, zato je bilo pričakovati nekaj gneče, a se to ni zgodilo. Večinoma so zdravi pacienti le preverjali možnosti vpisa, v zdravstvenem domu pa so jih seznanili, da to lahko storijo kadarkoli in da jim zato ni potrebno prihajati na Gregorčičevo.

V primeru bolezni se seveda lahko zglasijo po recept, napotnico ali odprtje bolniškega staleža, hkrati z obravnavo bodo uredili tudi vse potrebno za vpis.

Do konca meseca bo ambulanta za neopredeljene delovala po zastavljenem urniku, nato se bodo glede na potrebe odločili o morebitnih prilagoditvah.

