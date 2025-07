Celjski prometni policisti so na Ljubljanski cesti ponoči ustavili voznika začetnika, ki se mu zelo mudilo.

V naselju so mu izmerili hitrost 127 km/h, zato bo v nadaljevanju dobil obdolžilni predlog, za začetek pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje za vse kategorije in izrekli 1200 evrov globe.

PŠ