CELJE Voznika začetnika ostala brez vozniških

Celjski prometni policisti so med vikendom odvzeli vozniški dovoljenji začetnikoma za volanom. Eden je vozil pod vplivom mamil, drugi občutno prehitro.

Prvega so ujeli v petek ponoči. Hitri test je pokazal navzočnost drog, strokovni pregled pa je odklonil, zato ga čaka obdolžilni predlog, izrekli so mu še 1200 evrov globe in pripisali 18 kazenskih točk.

V soboto popoldne so v celjskem naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, drugemu vozniku izmeril 93 km/h. Prav tako ga čaka obdolžilni predlog, plačati mora 500 evrov globe, dodali so sedem kazenskih točk.

PŠ