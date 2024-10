CELJE Voznika kršila vrsto predpisov

Celjski prometni policisti so včeraj zasačili pijana voznika osebnega in tovornega vozila, ki sta kršila še vrsto predpisov.

Voznik osebnega je vozil po napačnem smernem vozišču, ni se pravilno razvrščal in ni uporabljal pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju. Izmerili so mu slabi dve promili alkohola.

Vinjen je bil tudi šofer tovornjaka, ki je skozi naselje peljal s 65 kilometri na uro, vozilo je upravljal v času veljavne sankcije prepovedi vožnje motornega vozila. Tega so mu zdaj zasegli.

Oba bosta kmalu morala obiskati tudi okrajno sodišče v Celju.

