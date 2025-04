CELJE Voznik zaspal, štirje v bolnišnico

Štiri vozila so bila udeležena v včerajšnji hudi prometni nesreči med Polulami in Košnico pri Celju. Povzročil jo je voznik, ki je pripeljal iz laške smeri in je za volanom zaspal. Dva udeleženca sta staknila hude, dva pa lažje telesne poškodbe.

Povzročitelj je najprej zapeljal na nasprotni pas in tam treščil v bok voznice, zatem pa še v avto, ki je peljalo za njo. Vanj se je nato zaletelo še naslednje vozilo.

Vzrok za nesrečo naj bi bila utrujenost povzročitelja, ki ga bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

PŠ