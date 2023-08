CELJE Voznica v svetilko s tremi promili alkohola

Celjski policisti so na podlagi prijave občana prijeli voznico osebnega avtomobila, ki ji je alkotest pokazal več kot tri pomile alkohola.

Predhodno je v središču mesta zapeljala na pločnik in se zaletela v ulično svetilko. Trčenje je bilo tako silovito, da vozilo ni bilo več vozno.

Kršiteljico so pridržali do streznitve, čaka jo tudi obdolžilni predlog.

Policisti znova opozarjajo, da se pri tolikšni opitosti za polovico zmanjša presoja globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Poveča se tudi reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči pri eni promili alkohola naraste za najmanj petindvajsetkrat.

PŠ