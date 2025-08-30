CELJE VOJNIK Zeleni val in vojniška obvoznica.

S septembrsko sprostitvijo prometa na Štajerski avtocesti naj bi sčasoma tudi na osi med Celjem in Vojnikom bilo manj avtomobilov. Ti so se pojavljali predvsem, ker so se vozniki izogibali avtocesti in vozili po regionalnih povezavah.

V Vojniku so z začasnimi ukrepi v veliki meri izboljšali varnost. So pa s sinhronizacijo semaforjev nekaj težav povzročili v Celju, saj je zeleni val iz Vojnika pljusknil na Mariborsko cesto.

Ta ima svoj zeleni val, ki seveda ni usklajen z vojniškim.

V Vojniku so med drugim uredili predel v Arclinu pri odcepu za Ljubečno (na sliki), največ preglavic je še vedno na cesti na Frankolovo, trajno rešitev pa vidijo v celoviti rekonstrukciji ceste proti Škofji vasi, dolgoročno pa v izgradnji obvoznice.

