CELJE Vodstvo sodišča o včerajšnjem shodu v podporo Janši

V zvezi z včerajšnjim neprijavljenim zborovanjem v podporo Janezu Janši pred celjskim okrožnim sodiščem (ta dan je bil razpisan narok v kazenski zadevi Trenta) smo na vodstvo te inštitucije naslovili vprašanja glede morebitnega ukrepanja zavoljo kršitve suverenosti sodišča in oviranja njegovega dela.

Vhod v poslopje, ki je sestavni del sodišča, se je spremenil v priložnostni oder, območje pa je tudi varovano. Zanimalo nas je predvsem, ali bo sodišče zoper koga ukrepalo.

Konkretnega odgovora niso podali, so nam pa odgovorili, da so pristojni samo za upravno območje sodišča, dogajanje pred njim pa je dejansko oviralo izvajanje ustavno določenega poslanstva sodne veje.

»Zaradi hrupa in zbrane množice ni bilo mogoče zagotoviti zbranega obravnavanja kazenskih, pravdnih in družinskih zadev, dostop do poslopja je bil otežen, stranke in zaposleni so občutili vznemirjenje in osuplost.«

Do eskalacije k sreči ni prišlo, poudarjajo pa, da si zadev, ki jih obravnavajo, ne izmišljajo sami, temveč jih dobijo v reševanje.

PŠ