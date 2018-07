CELJE Vlomilcev ne pretepajte

Kaj storiti, ko v hiši presenetimo vsiljivca? »Generalnih usmeritev ni. Vse je odvisno od poteka dogodka – je storilec sam ali jih je več, je ta močnejši od lastnika ali obratno, bistvo pa je, da si ljudje storilca čim bolj zapomnijo. Po navadi ni časa, da bi ga še fotografirali. Pri osebnem opisu so pomembne posebnosti, denimo tetovaže, brazgotine, skratka vse, kar pade v oči«, pojasnjuje Rok Naveršnik (na sliki), pomočnik komandirja PP Celje.

Poleti so vlomilci še bolj dejavni in s tem so možnosti, da bi ga nenadoma srečali v stanovanju, toliko večje. »Nihče ne vlomi z golimi rokami. Uporabljajo izvijače, montirna železa, razne palice, kar je v osnovi tudi predmet za napad.«

Policija pozna nasprotne primere, ko se pogumni lastniki ne prestrašijo in sami obračunajo s storilcem, a pogosto v tem tudi pretiravajo. »Če je kdo telesno poškodovan, vemo, kdo za kaj odgovarja. Vlomilec za vlom, lastnik za telesne poškodbe. Od storilca ne gre pričakovati, da bo kar mirno počakal na policijo. Poskušal bo zbežati, zato je za pridržanje potrebna neka sila. Toda če mu lastnik zlomi nos ali roko, bo za to odgovarjal.«

PŠ