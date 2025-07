CELJE, VITANJE, S. KONJICE Tožilci še čakajo dopolnjeno ovadbo za pretep

Na celjskem okrožnem državnem tožilstvu so nam potrdili, da navkljub urgenci iz Policijske postaje Slovenske Konjice še niso prejeli zahtevale dopolnitve kazenske ovadbe v zvezi z incidentom na prireditvi Majsko cvetje lani v Vitanju.

Kot je znano, je tam prišlo do množičnega pretepa, vključenih je bilo 30 oseb, nekaj jih je tudi iskalo zdravniško pomoč

Tožilci so dopolnitev zahtevali že aprila. Po doslej znanih podatkih so policisti za nasilništvo in telesne poškodbe ovadili sedem znanih osumljencev in še dva neznanca.

»Zadeva je torej v fazi predkazenskega postopka, v dopolnjevanju kazenske ovadbe na Policijski postaji Slovenske Konjice«, navaja vodja ODT Celje Simona Razgoršek Kuzman.

Vprašanja smo preko Policijske uprave Celje naslovili tudi na konjiško policijo, odgovore še čakamo.

PŠ