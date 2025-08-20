CELJE VITANJE Obtoženi Turšič znova ni priznal ničesar

Na celjskem sodišču so dopoldne opravili drugi del predobravnavnega naroka za 50-letnega Miho Turšiča, nekdanjega direktorja vitanjskega KSEVT-a (sedaj Center Noordung), ki ga obtožujejo oškodovanja javnih financ.

Nenamensko naj bi porabil 50 tisoč evrov sredstev kulturnega ministrstva, ki so namesto za projekte šli za plače zaposlenih in kritje stroškov.

Turšič, ki že nekaj časa biva na Nizozemskem, je dopoldne znova zavrnil priznanje krivde, s tožilci se ni poskušal pogajati, zato niso predlagalo milejše oblike kaznovanja.

Glavna obravnava se bo z branjem obtožnice pred malim kazenskim senatom začela novembra, obramba in tožilstvo pa sta predlagala šest prič, ki jih bodo neposredno zaslišali.

Obtoženi je spomladi sklenil sodno poravnavo z oškodovanim zavodom, kar pa ne bo vplivalo na samo obtožbo in potek sojenja.

