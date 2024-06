CELJE Višji sodniki jutri o pritožbi morilca konjiških sodnih izvršiteljev

Za jutri je na celjskem višjem sodišču napovedana javna pritožbena seja za 68-letnega Branka Krkleca.

Pritožil se je na obsodbo in izrek najvišje zaporne kazni 30 let, ki so mu jo na tukajšnjem okrožnem sodišču prisodili lanskega oktobra.

Spoznali so ga krivega dvojnega umora pomočnikov sodnega izvršiteljev 27-letnega Aleksandra Klementa in 42-letne Nataše Zadravec Klement, ki ga je predlanskega 24. februarja storil iz nizkotnih nagibov na svoji domačiji v Škofiji pri Šmarju.

Žrtvi sta umrli pod streli iz njegove zbrojevke, potem ko ni pristal, da bi jima izročil ključe ženinega avtomobila, ki je formalno že bil zasežen, odpeljati pa bi ga morali na dražbo, ki je bila napovedana naslednjega dne.

Prišlo je do prepira in prerivanja med Krklecem in pokojnim izvršiteljem, slednji je pri tem uporabil tudi razpršilec. Storilec je najprej ustrelil v zrak, nato pa iz polrazdalje meril v žrtvi.

Klement je umrl na kraju zločina, Zadravčeva pa v celjski bolnišnici, kjer so se zdravniki še borili za njeno življenje.

PŠ