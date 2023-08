CELJE Vinku Poharju deset namesto sedem let zapora

Celjsko višje sodišče je spremenilo sodbo prvostopenjskega, ki je 65-letnega Vinka Poharja v začetku marca zaradi poskusa uboja sostanovalca v domu starejših občanov v začetku lanskega leta v Preboldu obsodilo na sedem let zapora.

Kazen so mu zvišali na deset let zapora, v poskus umora pa so spremenili so tudi obtožbeni člen. Pohar je Srečka Hladina, ki je takrat spal, zabodel s preklopnim nožem, vendar se je oškodovancu uspelo rešiti in se zateči po pomoč.

Pohar je v zagovoru poudarjal, da je bil napaden in da se je branil. Njegovemu opisu dogodka sodnica Ingrid Lešnik sicer ni verjela, ob razglasitvi sodbe pa je dejala, da mora storilec pri umoru zlorabiti zaupanje žrtve, zaupanja pa med vpletenima, ki imata dolgo zgodovino sporov in nesoglasij, ni moglo biti. Trboveljčan po njenem ni imel načrta za napad in žrtve predhodno ni onesposobil.

Sodba je zdaj pravnomočna.

PŠ