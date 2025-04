CELJE Vinci Xi predvsem za težje posege

Celjska bolnišnica je v sistem vpeljala novi robot za posege s področja urologije, ginekologije in abdomna.

Sistem Vinci Xi je veljal 510.000 tisočakov in je že tretja naprava za robotsko asistirane operacije v Celje, kjer so bili pionirji na tem področju, kjer so prve tovrstne operacije opravili v letu 2010.

Predstojnik urološkega oddelka dr. Sandi Poteko (na sliki ob robotu) ob tem poudarja, da so z robotom doslej opravili že skoraj 3500 posegov, zdaj pa naj bi bile krajše tudi čakalne vrste. »Delo z njim je lažje, gibljivost, vodljivost in slika so boljši, posegi pa natančnejši. Aparat služi predvsem za težje posege na mehurju in ledvicah, ima pa tudi veliko prednosti pri abdominalni kirurgiji.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ