CELJE Veronika Deseniška nocoj na Starem gradu

Po štirih letih se na odre nocoj vrača glasbeno gledališki spektakel Veronika Deseniška (na sliki: del ekipe ustvarjalcev in organizatorja).

Na razprodanem prizorišču celjskega starega gradu bodo drevi in jutri, nato pa še v četrtek in petek, izvedli štiri uprizoritve, sledilo pa bo gostovanje po drugih domačih in tujih odrih.

V naslovni vlogi bo (ob Klemnu Bunderli) znova nastopila Eva Černe Avbelj, ki napoveduje. »Veronika je skromno in veselo dekle, z velikim čutom, kaj je prav in kaj ne. Prijatelji, ki so me že gledali na Starem gradu, so dejali, da sem Veronika kar jaz. Zato me veseli, da lahko igram lik, ki mi je na nek način zelo podoben.«

Prvo premiero je muzikal doživel leta 2016, ko ga je nato v štirih sezonah skupno videlo več kot 25.000 gledalcev, kar 16 od 25 uprizoritev pa je bilo na Starem gradu.

PŠ