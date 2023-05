CELJE Večina ne pozna znakov policistov, a niso kaznovani

Javna agencija za varnost prometa in celjska policijska uprava sta na avtopoligonu Ljubečna danes še drugo leto zapovrstjo priredili prikaz usmerjanja prometa z ročnimi znaki policista, kakor tudi še nekatere druge postopke, kot so pregled vozila, dokumentacije in opravljanje alkotesta (na sliki).

Preizkusilo se je 40 kandidatov za voznike in prav toliko inštruktorjev vožnje.

Ker vozniki silno redko naletijo na fizično usmerjanje prometa, se v takšnem položaju ne znajdejo najbolje, ugotavlja vodja oddelka za promet pri celjski policijski upravi Elvis A. Herbaj. »Če se policist pojavi na cesti zaradi urejanja prometa, mora paziti, da ne ogrozi sebe in da niso ogroženi drugi udeleženci. V takšnih primerih ne izrekamo kazni, velikokrat pa opozorimo. Potrebno se je zavedati, da v frekventnem križišču, kjer je policist sam, niti ni možnosti za obravnavo kršitelja.«

PŠ