CELJE Večeri prostega muziciranja znova zamrli

Večeri prostega muziciranja, ki jih je zadnja tri leta v Celju organiziral šentjurski Zavod za informacijsko dejavnost in alternativno kulturo, so znova zamrli.

Potem, ko so organizatorji lani zamenjali prizorišče in se iz Celjskega mladinskega centra preselili v X Rock bar na Glazijo, so zdaj ponovno primorani iskati drugo lokacijo, saj z vodstvom lokala niso več našli skupnega jezika.

Kot nam je dejal vodja zavoda Luka Sever, se bodo zdaj skušali dogovoriti s celjsko Špico, ki je ena najbolj priljubljenih točk glasbenih prireditev v mestu.

PŠ