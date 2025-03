Celje: Večer modnih zgodb

Celjski dom je minuli četrtek gostil tradicionalno modno prireditev v organizaciji Vladimire Skale in njene ekipe, Modni navdihi pomlad/poletje 2025.

Obiskovalci, ki so – kot vedno – povsem napolnili dvorano, so lahko uživali ob pogledu na modne kreacije izbranih modnih oblikovalcev, tudi tistih mlajše generacije iz Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, in trgovin ter se ob dobrem kulinaričnem razvajanju na ‘after partyju prepustili še glasbenim ritmom izpod prstov Mr. Andy DJ-a. Ta se je tokrat odločil za ‘old school DJ-ing’ in glasbo vrtel zgolj na njemu ljubih vinilnih ploščah. (MH, Foto: Gregor Katič)