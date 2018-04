CELJE Varno na poligonu in cesti

Center varne vožnje na Ljubečni bodo v soboto znova preplavili motoristi in mopedisti, ki se zavedajo pomena varnosti v cestnem prometu. Celjska prometna policija ob sodelovanju ZŠAM, agencije za varnost v prometu, poklicnih gasilcev, reševalcev in klubov motoristov prireja preventivno prireditev s prikazom prometne nesreče motorista in njegovega reševanja.

Udeleženci bodo prisluhnili uvodnim predavanjem in preventivnemu delu vsakega od soorganizatorjev, preizkusili se bodo lahko tudi v spretnostni vožnji med keglji in ovirami.

Izboljšanje varnosti voznikov enoslednih vozil je na začetku sezone, ko se zgodi največ nesreč, nujna. Lani so na cestah celjskega območja umrli štirje motoristi (leto prej dva, leta 2015 trije).

