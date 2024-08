CELJE V vrtcih za zdaj še dovolj prostora

V treh celjskih javnih vrtcih so pred novo sezono za zdaj lahko zadovoljili vsem potrebam in povpraševanju, vendar pričakujejo, da se bodo razmere med letom precej spremenile.

Kakor napoveduje Mateja Obrez, vodja aktiva ravnateljev celjskih vrtcev, bodo prednostne vsebine letošnjega leta povezane s trajnostnim razvojem, gozdno pedagogiko in izkoriščanjem naravnih danosti, pri tem pa še dodaja: »Septembra bomo v javne vrtce lahko vključili vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vstop. Oblikovali bomo 92,5 oddelkov, kar v povprečju pomeni 1562 otrok. Nekaj prostih mest v malčkovih oddelkih bo oktobra še na voljo, v nadaljevanju pa bomo primorali vzpostaviti centralni čakalni seznam za odpiranje novih oddelkov med letom in sicer v vrtcih Tončke Čeč in Anice Černe, vrtec Zarja pa bo imel zapolnjene vse razpoložljive kapacitete.«

PŠ