CELJE V Trnovljah ogorčeni, ker so jih zaobšli pri prostorskem snovanju

Blizu 150 prebivalcev celjske krajevne skupnosti Trnovlje se je včeraj udeležilo zbora krajanov, na katerem so izrazili nestrinjanje z občinskim prostorskim načrtom, ki s širitvijo industrijske cone posega v njihovo bivalno okolje.

Izrazili so nezadovoljstvo, saj prostorski načrtovalci niso upoštevali njihovih potreb in interesov. Pravijo, da se zavedajo pomembnosti ključnega razvojnega dokumenta, vendar imajo več pomislekov, predvsem pa se jim ne zdi prav, da so bili izključeni iz prostorskega načrtovanja.

Trnovlje so s 1300 prebivalci za mestnim središčem drugo največje celjsko naselje in ne pristajajo na posege v prostor, ki zmanjšujejo kakovost bivanja.

Nasprotujejo velikim gradnjam in močnemu hrupu, površine naj bodo namenjene stanovanjski gradnji, ob severni vezni cesti pa naj se umesti zajeten zeleni varovalni pas, ki bi varoval pred negativnimi vplivi.

Na zboru krajanov so bili tudi predstavniki celjske mestne občine, kamor smo naslovili naša vprašanja, na odgovore še čakamo.

PŠ