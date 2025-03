Celje: V tretje so govorili o napakah šolskega sistema

V Tehnoparku je prejšnji teden potekal že 3. pogovor ob 9. Rastoči knjigi, ki jo že 9 let pripravljajo na OŠ Lava in tokrat nosi naslov Barvamo Človeka.

Mag. Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava, je skozi pogovor o tem, kakšna je današnja šola, današnji otroci, kakšni bi morali biti starši, in še marsičem popeljala tri zanimive in precej različne gostje. Svoje misli so pred polno predavalnico delile dr. Vesna Vuk Godina, slovenska antropologinja in univerzitetna predavateljica, Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, in Iva Senič, samostojna podjetnica in oblikovalka unikatnega nakita, svoj pogled pa sta dodala tudi dva učenca OŠ Lava, Mia Sagode in Leon Romih.

Mnogo kritik na šolski sistem

Dr. Vuk Godina je bila izjemno kritična do šolskega sistema in družbe kot take. Opozorila je, da otroci iz osnovnih in srednjih šol na fakultete pridejo kot odvisniki – odvisniki od pijače, komercialno določenih telesnih idealov, tehnologije in še česa. Nimajo ne vesti in ne moralnega kompasa, kar je po njeno posledica tudi, če ne predvsem, same družbe, ki dela na tem, da bi vzgojila idealne prisilne potrošnike.

Problem vidi tudi v tem, da se šole trudijo biti ‘prijazne’. »Šola ne bi smela biti prijazna do otrok, saj ne obstaja zaradi otroka kot takega, temveč zaradi izobrazbe,« poudarja. Dodala je še, da bi svoje delo morali opraviti tudi starši, ki otrokom v prvi vrsti ne smejo biti prijatelji, ampak starši.

Manj, četudi do neke mere še vedno kritična je bila do sistema tudi Groznikova, a je hkrati opozorila, da se je potrebno zavedati, da v tem času ni lahko biti niti starš niti otrok niti učitelj. Sama največji problem vidi v tehnologiji, saj je danes za otroke virtualni svet popolnoma enako pomemben kot realni svet. Prav zaradi tega bi bilo treba omejiti uporabo pametnih naprav, predvsem pa mlade (in tudi odrasle) poučiti o pasteh virtualnega sveta.

Po njenem mnenju je v šolah danes tudi premalo brezplačnih aktivnosti, te tako ne opravijo svojega dela, saj bi morale biti prostori, ki čim bolj izbrišejo razlike med otroki, ne pa da jih poudarjajo.

Še najmanj kritična je bila Seničeva, ki meni, da je izjemno pomembno, da starši vzgajajo z zgledom ter poskrbijo, da ne oni ne njihovi otroci ne izgubijo stika z naravo. Ob enem je poudarila, da ne smemo nikoli nehati iskati lepote, a jo moramo iskati tudi izven materialnih reči.

Ob koncu debate so obiskovalci s seboj zagotovo odnesli veliko misli in vtisov. V tem je tudi smisel Rastoče knjige in takšnih debat, da pustijo vtis, četudi na majhnem številu ljudi, je povedala Kolenkova. (MH)