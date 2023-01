CELJE V strahu za bivšo je Rajević hodil po strehi

Celjski zobozdravnik Ivan Rajević v nadaljevanju sojenja za lanski poskus umora nekdanje partnerke Suzane Mihajlovske (zabodel jo je na hodniku stanovanjskega bloka, nato pa zbežal) je imel veliko pripomb na izpovedi Dragane Krajnc.

Te so se pretežno nanašale na tisto, kar je slišala od oškodovanke, in sicer, da želi zvezo končati, da pa se boji, da ji bo obtoženi kaj storil. Ker jo je stalno opazoval in zalezoval, pisal grafite in plezal po strehi, da bi jo videl, ji je svetovala, naj ga prijavi policiji in se zateče v varno hišo. To je storila, Rajeviću pa so izrekli prepoved približevanja.

Rajević je dopoldne pojasnil pisanje grafitov in plezalne podvige na strehi. »Grafit ‘Jaz ali smrt’ narobe dojemate. To pomeni ali ona, ali smrt, torej, da bi ubil sebe, ne nje. Po strehi sem plezal dvakrat. Prvič zato, ker se mi dva dneva ni oglasila na noben telefon. Šel sem na policijo in to povedal, so šli na kraj, a so rekli, da ne morejo ničesar in da bodo počakali do jutra. Ustrašil sem se za njo, imel sem jo rad, zato sem šel na streho in se prepričal, da je vse v redu. Tudi v drugem primeru sem se zbal za Suzano. Morala bi se sestati, a ni prišla. Potem sem spet plezal.«

Sojenje se nadaljuje prihodnji mesec.

