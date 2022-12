Zaradi porasta okužb dihal v regiji so od danes pa vse do preklica prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov v Splošni bolnišnici Celje.

Prepoved ne velja za kritično bolne in umirajoče, za otroke, ki so v bolnišnici sami, in za zdrave očete novorojencev.

Obiskovalci, ki jim je vstop dovoljen, morajo upoštevati smernice NIJZ vključno z nošenjem zaščitne maske, ki ne sme biti iz blaga, namestiti pa jo morajo pred vstopom v bolnišnico.

PŠ