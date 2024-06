CELJE V načrtu številne obnove cest

Med večje letošnje projekte na področju urejanja cestne infrastrukture je Mestna občina Celje uvrstila drugo fazo obnove Ceste v Lokrovec, v teh dneh so začeli obnavljati vozišča ceste Teharje–Zvodno, v zaključni fazi je obnova Obrtne ceste.

Med krajšimi odseki je v tem letu predvidena še obnova lokalne ceste na Lopati pri Judo klubu Sankaku ter asfaltiranje makadamskih cest v Škofji vasi in Zagradu.

Vsaka zimska sezona pusti določene posledice na cestah in ostali infrastrukturi. V večini primerov prihaja do posedanja tal, posedanja prekopov vgrajene infrastrukture, zmrzlinskih poškodb tamponske podlage ter makadamskih ustrojev vozišč in podobno.

Celjani vzdržujejo približno 400 kilometrov kategoriziranih cest, od katerih je več odsekov potrebnih obnove. »S tem namenom smo pripravili oceno poškodovanosti cest v MOC, na podlagi katerega smo zastavili srednjeročni petletni izvedbeni program del za obdobje 2024-2028. Na podlagi izvedbenega načrta nato skupaj z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi načrtujemo letne izvedbe obnov, ki so zastavljene v skladu s finančnimi zmožnostmi letnega proračuna.«

Med ostalim so v načrtih še ureditev odseka Teharske ceste, preplastitev Partizanske ceste, ceste Zadobrova–Ljubečna, popravilo ceste na Petriček, ureditev odvodnjavanja Podgorje–Zvodno in izgradnja mostu v Košnici.

PŠ