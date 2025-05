CELJE V načrtih obnova Prešernove, pod njo pričakujejo arheološke najdbe

Celjanom se med številnimi projekti, ki bodo v veliki meri spremenili podobo mesta, obeta še ena prenova Prešernove ulice. Če ne bo nepredvidenih težav, bi z deli morda lahko začeli že prihodnje leto, če bodo seveda uspešni na evropskem razpisu.

»Imamo izbranega projektanta celjskega profesorja Tomaža Krušca z birojem Arhitektura Krušec. Na zelo participativen način in v sodelovanju z javnostjo pripravlja zasnovo ureditve te ulice, trga in prostora, ki bo ohranil promet, izgubil pa nekaj parkirnih mest«, pove celjski župan Matija Kovač.

Pomemben je tudi arheološki vidik, saj je pod Prešernovo je ležal rimski forum, zato projekt ne bo med najbolj enostavnimi, svoje bo morala povedati arheološka stroka.

Ta pomirja, kajti posegi so vnaprej predvideni in vključeni v gradbinsko časovnico. Samo izjemne najdbe lahko stvari zapletejo. Bazilika z nekaj sto kvadrati mozaičnega tlaka, ki leži na vzhodnem delu območja, bi bila ekstremen primer. Takrat se rešitve iščejo sproti in glede na položaj, vključijo se višje institucije (kulturno ministrstvo, Restavratorski center RS).

Več preberite v Celjanu.

PŠ