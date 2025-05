Celje: V Kvartirni hiši razstavlja glasbenica in likovna umetnica Severa Gjurin

V Kvartirni hiši Celje je trenutno na ogled razstava risb priznane slovenske pevke, glasbenice in likovnice Severe Gjurin, z naslovom ‘Kot dvoje je dreves vsaksebi sredi trav’. Odprli so jo minuli vikend.

Gre za ciklus 13 risb, ustvarjenih z ogljem na industrijsko lepenko, kjer se ženska in moška figuralika prepletata v intimnem, subtilnem odnosu. Kot je izpostavila umetnica, že sam naslov razstave nosi dvojni simbolni pomen, vsa k sebi ali vsaksebi lahko napišemo namreč narazen ali skupaj. »Zlitje je lahko torej nekaj lepega, ampak da si skupaj, moraš znati stati tudi samostojno,« je pojasnila.

Razstava je potovanje po Sloveniji začela v Celju

Severo Gjurin poznamo v prvi vrsti kot glasbenico, a je po izobrazbi likovna pedagoginja, likovna umetnost je tako del njenega življenja že zelo dolgo. Kljub temu je to šele njena druga razstava v življenju.

Prvo je razstavila pred približno 20 leti in je nosila naziv Muzika. Tudi na njej so v ospredje prišle figure, prav figuralika ji je namreč najbližji umetniški izraz. Na risbah pa je ob tisti priložnosti ustvarjala moške in ženske figure, ki igrajo instrumente. Še posebej se je posvečala temu, kaj se med igranjem zgodi z obrazi, rokami in ostalim telesom. »Veliko bolj pripadam risbi kot sliki. Nisem slikarka, sem pa likovnica,« je dodala naša sogovornica.

Tokratna razstava je svojo pot začela v Celju, nadaljevala pa jo bo po vsej Sloveniji. Nekaj dogovorov je namreč že v teku. Umetnica pa verjame, da bo ta po naši deželi potovala nekaj let. V Celju bo sicer na ogled do 30. junija, mi pa z vami delimo nekaj utrinkov iz otvoritve. (MH, Foto: Ana Črešnar)