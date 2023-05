CELJE: V CMC večeri improvizacije

V Celjskem mladinskem centru (CMC) že vse od začetka leta izvajajo tako imenovani »jam session« – prosto muziciranje, ki sloni na improvizaciji, domiselnosti in iznajdljivosti glasbenikov.

Na sporedu je trikrat mesečno ob četrtkih, v poletnih mesecih pa ga načrtujejo vsaj dvakrat izvesti na prostem, najverjetneje v središču Celja.

Začetki sicer segajo v lansko leto, ko so trikrat poskusno postavili oder za glasbene navdušence.

Projekt družno izvajata CMC in šentjurski Zavod za informacijsko dejavnost in alternativno kulturo, organizator in idejni vodja pa je Celjan Luka Sever. »Gre za obliko medgeneracijskega druženja in približevanja glasbe ljudem. Priložnost dobijo neizkušeni glasbeniki, ki igrajo v svojih sobah ali garažah. Ko stopijo na oder s prekaljenimi glasbeniki, se gotovo veliko naučijo. Dostikrat iz improvizacije nastane uporabna pesem, bodisi se porodi pobuda za sodelovanje.«

