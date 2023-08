CELJE V celjski bolnišnici zajezili vdor kovida

V Splošni bolnišnici Celje so zaradi vdora okužbe s kovidom začasno prepovedali obiske pacientov, ki se zdravijo na Kardiološkem oddelku, na ostalih bolnišničnih oddelkih pa obiski potekajo nemoteno. Širjenje okužbe so uspeli zajeziti, tako da je epidemiološka situacija v bolnišnici zdaj ugodna.

Vodilni v SBC so na podlagi preteklih izkušenj ravnalo precej bolj mirno in preudarno, nihče od pacientov ni imel težjega poteka bolezni. Okužene so namestili v izolacijske sobe, zaposleni so maske morali nositi, bolniki pa le ob izhodu iz sobe.

Uporaba zaščitnih mask v bolnišnici sicer ni obvezna, je pa priporočena, zlasti na nekaterih izpostavljenih enotah, kot so Urgentni center, Oddelek za hematologijo in onkologijo ter Dnevna bolnišnica, kjer se nahajajo imunsko oslabljeni bolniki.

PŠ