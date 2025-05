CELJE V bolnišnici še nič o vojaških načrtih

V Splošni bolnišnici Celje v zvezi načrti države, da bi na njihovem območju postavila vojaški trakt, še ne morejo podati konkretnih podatkov.

Kot so nam odgovorili, je zadeva še v fazi dogovarjanja z zdravstvenim ministrstvom, končno odločitev pa bo sprejela vlada.

Znano je, da želi obrambno ministrstvo v okviru načrtovane krepitve obrambnih zmogljivosti, ki ga zahtevata Nato, predvsem pa ZDA, vpeljati čim več projektov, ki bi služili v vojaške, kot civilne namene.

Poleg celjske so v igri še štiri slovenske bolnišnice (ljubljansko bolnico dr. Petra Država so že potrdili). Katero od njih bodo izbrali, bo znano do junijskega vrha atlantske povezave v Haagu.

