CELJE V bolnišnici razkrili pomanjkljive prakse

Po poročanju portala N1 je redni strokovni nadzor v Splošni bolnišnici Celje na šestih področjih razkril pomanjkljivo prakso.

Največ odstopanj so prepoznali pri upravljanju z zdravili, dokumentiranju in preprečevanju okužb.

Celjska bolnišnica se je na seznamu tistih, ki jih je letos doletel strokovni nadzor, znašla predvsem zaradi več pritožb glede vzpostavljanja in izvajanja nove dejavnosti kardiokirurgije, ki segajo še v lansko leto.

Pritožbo svojca pacienta, ki je bil operiran konec lanskega leta, kasneje pa je prišlo do zapletov in so ga premestili v UKC Ljubljana, so prejeli tudi v začetku letošnjega februarja.

Nadzor je bil skupno izveden na 15 področjih – neustreznih praks niso ugotovili, pomanjkljivih je bilo šest (poleg že navedenega tudi pri pregledu doktrin, standardov, zagotavljanju kakovosti in varnosti in kategorizaciji potreb zdravstvene nege), SBC pa se je na enem področju odrezala zelo dobro.

PŠ