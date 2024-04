CELJE V bolnišnici pozitivno presenečeni nad odzivom prostovoljcev

V celjski splošni bolnišnici so pozitivno presenečeni nad odzivom prostovoljcev, ki so jih minuli teden k sodelovanju skušali pritegniti z javnim pozivom.

Kakor so nam zatrdili, se prostovoljci, ki bi želeli delati s pacienti, še vedno javljajo. Koliko jih bodo lahko vključili v delo bolnišnice, pa še ni mogoče napovedati, saj je to odvisno od več faktorjev.

Z vsemi se namreč želijo pogovoriti, da bi ugotovili, ali so primerni za to delo in če se ujemajo medsebojna pričakovanja.

Po končanem izboru bodi izbranci morali še skozi uvajanje, kjer jih bodo vpeljali v delo bolnišnice, spoznali bodo način in organizacijo dela.

V Celju poudarjajo, da bolnišnica za prostovoljno delo nima namenskih sredstev, zato posameznikom, ki bodo bolnikom predvsem lajšali bivanje na bolniški postelji, ne bodo mogli povrniti niti potnih stroškov.

PŠ