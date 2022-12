Celjska policijska uprava je včeraj preklicala iskanje 41-letnega Celjana Jerneja Fazarinca.

Pogrešali so ga od sobote zjutraj, ko se je zdoma odpeljal s svojim BMW.

Našli so ga v Avstriji, o čemer so jih obvestili tamkajšnji varnostni organi, ki so z njim tudi navezali stik.

PŠ