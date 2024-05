CELJE Usposabljanje mestnih intervencijskih služb

Celje že vse dopoldne preletava helikopter, kar vznemirja občane, vendar ne gre za nobeno posebnost, temveč za obsežno usposabljanje mestnih intervencijskih služb, enote nujne medicinske pomoči, poklicne gasilske enote in policije.

Vajo so poimenovali Rešujmo skupaj – modra luč v Celju, njen namen pa je izboljšanje znanja in sodelovanja pri posredovanju in reševanju življenj. Danes se bodo enote preizkusile v reševanju iz vode, reševanju na težko dostopnem terenu, obravnavi poskusa samomora in reševanju poškodovanega plezalca.

Jutri se bo nadaljevalo s prikazom reševanja ob veliki prometni nesreči z udeležbo več kot 30 ljudi, kar bo najobsežnejša vaja v dvodnevnem preverjanju enot. Reševanje bodo izvedli na poti na Celjsko Kočo, na Špici, plezališču pod Starim gradom, v prostorih poklicne gasilske enote in na celjskem sejmišču.

