CELJE Urgenca lahko postane vir okužb

Iz celjske splošne bolnišnice v času poslabšanja epidemioloških razmer, porasta virusov gripe, kovida ter drugih respiratornih obolenj bolnike pozivajo k tehtnemu premisleku o nujnosti obiska urgentnega centra.

Ta bi zaradi gneče v zaprtem prostoru lahko postal nevaren za prenos okužb. V primeru, da se zdravje ne izboljša, svetujejo obisk osebnega zdravnika, če pa so zdravstvene težave resne ali življenjsko ogrožajoče, pa je potrebna takojšnja zdravniška pomoč.

Obiski odraslih hospitaliziranih oseb so v bolnišnici še vedno prepovedani, na porodno ginekološkem in otroškem oddelku pa so omejeni na eno zdravo osebo.

Priporočajo tudi razkuževanje rok in uporabo zaščitnih mask.

PŠ