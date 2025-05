Na celjski policijski upravi so včeraj zabeležili šesti primer kraje osebnega avtomobila v tem letu.

S parkirišča v Petrovčah pri Celju so neznanci odpeljali neregistrirano vozilo Citroen C3, letnik 2004.

Vsi letošnji ukradeni avtomobili so od francoskih proizvajalcev in sicer po dva citroena, peugeota in renaulta.

(fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ