CELJE Ukradli C3, potem ko so prišli do ključev

V Celju so zabeležili krajo osebnega avtomobila Citroen C3.

Nekdo ga je odpeljal izpred avtoservisa, potem ko je našel ključe.

Vozilo je staro 14 let, zelene barve, lastnica naj bi bila oškodovana za okoli 4000 evrov. Drugih podrobnosti policija ne navaja.

Vozila znamke Citroen so med tatovi sicer zelo priljubljena, starejše modele pa nepridipravi kradejo predvsem zavolj nadomestnih delov, saj so dobavne poti zanje še vedno precej otežene. Največkrat ukradeni in tudi najbolje prodajani vozili sta sicer Renault Clio in Volkswagen Golf.

Fotografiji sta ponazoritveni.

PŠ