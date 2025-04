CELJE Ujeli Romuna, ki sta v Italiji ukradla porscheja

Celjski prometni policisti so v bližini počivališča Lopata zasegli porscheja, ki je bil ukraden v Italiji. V njem sta se peljala 27-letna Romuna, ki so ju prijeli.

O kraji vozila na območju Italije so bili v Celju obveščeni minuli teden. GPS lokator je lastnikom (gre za podjetje, ki se ukvarja z oddajo avtomobilov v najem) pokazal, da se njihov Porsche Carrera nahaja nekje med Vranskim in Mariborom.

Patrulja je pohitela na avtocesto, kjer se je vozilo tudi pripeljalo.

Oba osumljenca so ovadili zaradi kaznivega dejanja prikrivanja. Nepoškodovan avtomobil so še isti dan vrnili italijanskim lastnikom, ki so se policistoma zahvalili za hiter odziv in učinkovito ukrepanje.

(fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ