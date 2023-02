CELJE Ujeli nevarnega mladoletnika na kros motorju

Celjskim policistom je po več mesecih uspelo prijeti mladoletnika, ki je s kros motorjem po mestu zlasti ob prometnih konicah povzročal številne preglavice, se postavljal z vožnjo po zadnjem kolesu, izsiljevanjem prednosti in drvenjem po površinah, ki niso namenjene tovrstnim motorjem. Ogrožal je predvsem šolarje in voznike v prometu, s hrupom pa vznemirjal številne občane.

Policista v civilu sta ga prijela na Ljubljanski cesti in ugotovila, da je vozil brez vozniške, pijan in brez registrskih tablic. Motor so zasegli in podali obdolžilni predlog s pozivom sodišču, naj mestnemu posnemovalcu Tima Gajserja vozila ne vrne.

PŠ