CELJE Tudi v mestu ob Savinji se lotevajo nove prometne strategije

Tudi v mestu ob Savinji bodo oblikovali novo Celostno prometno strategijo.

Njen namen je predvsem spodbujanje sprememb potovalnih navad v občini ter izboljšava pogojev za hojo, kolesarjenje in javni prevoz.

Zadnjo strategijo so Celjani sprejeli leta 2017. K sodelovanju želijo pritegniti kar največ občanov, ki jih pozivajo k oddaji pripomb in predlogov, izdelavo strategije pa so preko javnega razpisa zaupali ljubljanskemu urbanističnemu zavodu.

Gre za ključni dokument načrtovanja prometa in spremljanje izzivov v prihodnosti, zlasti na področju mobilnosti. Dosežke prejšnje strategije želi zdaj še nadgraditi.

PŠ, foto: Gregor Katič, VS Produkcija, PŠ