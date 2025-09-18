CELJE Tri leta od zamenjave bolnikov v SBC

Minilo je tri leta, kar je v celjski bolnišnici izbruhnila afera z zamenjavo identitete bolnikov.

Primer bo obravnavalo celjsko okrajno sodišče, vendar začetka sojenja še niso razpisali.

Po neuradnih podatkih se bosta zagovarjali medicinski sestri s celjske urgence in sevniškega zdravstvenega doma, od koder sta bila bolnika pripeljana v bolnišnico.

Za obtoženki je podan obtožni predlog zaradi nevestnega dela v službi. Za to dejanje je zagrožena denarna kazen oziroma zapor do največ treh let.

