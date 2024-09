CELJE Tretjina šol brez zadostnega števila učiteljev

Na devetih celjskih osnovnih šolah pouk začenjajo z znatnim primanjkljajem učiteljev, kakor tudi tehničnega osebja (kuharji, hišniki).

Kadrovske strukture tako še nimajo popolnjene vsaj na treh šolah. Najbolj primanjkuje učiteljev matematike, fizike, tehnike in računalništva. Kronično manjka tudi specialnih pedagogov, medtem ko naj bi šole manjkajoči kader za podaljšano bivanje in razredni pouk našle preko razpisov.

Ali je vrzel tolikšna, da bi lahko ogrozila izobraževalni proces, odgovarja vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Tomaž Končan »Govorimo o kakovosti zaposlenih, ki pa je seveda potem, ko na razpisu izberemo kader, ki po izobrazbi morda ne ustreza povsem predpisanim pogojem, drugačna. Poznamo primer, ko smo našli učitelja, ki smo ga dobesedno iz penziona potegnili nazaj v šolo in je rešil šolsko leto. Menim, da bo takšnih primerov vse več, prihajalo bo tudi do tega, da bodo matematiko poučevali kadri, ki so se izobrazili na področju ekonomije. Država sicer spodbuja različna dodatna izobraževanja, so pa kar dolgotrajna. Govorimo o dobi treh let.«

