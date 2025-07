CELJE Tretji glasbeni vikend Kluba Mali

Tudi ta konec tedna novoustanovljeni Klub Mali na Teharju pri Celju pripravlja večera prostega muziciranja (jam session). Popestrili ju bodo z nastopom zasedbe 90’s Boiler Room in večerom odprtega mikrofona.

Klub Mali je precejšnja popestritev na področju družabnega življenja v mestu, vanj so začeli zahajati glasbeniki in ljubitelji glasbe vseh generacij in vseh zvrsti.

Predsednik društva Sedma struna Luka Sever, ki je tudi idejni vodja te celjske novitete, na jesen obljublja še organizacijo manjših koncertov.

Društvo deluje na neprofitni bazi, vstop na prizorišče je brezplačen.

PŠ