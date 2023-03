CELJE Trem tovornjakarjem izrekli skoraj 19 tisočakov kazni

Celjski prometni policisti so ponoči na avtocesti poostreno nadzirali tovorni promet s poudarkom na nepravilno naloženem tovoru in spoštovanju socialne zakonodaje.

Pri romunskem, madžarskem in slovenskem šoferju tovornih vozil so odkrili toliko nepravilnosti, da so jim skupno izrekli za 18.900 evrov glob.

Romunski voznik polpriklopnika je vozil preobremenjeno vozilo, tahograf pa ni prikazoval pravih podatkov o aktivnosti šoferja. Tovornjak so izključili iz prometa, odvzeli tablice in odredili izredni tehnični pregled, vozniku in odgovorni pravni osebi pa naložili več kot pet tisočakov globe.

Madžarski šofer priklopnika je v tahografu uporabljal drugo kartico in imel nepravilno naložen tovor, kar ga je stalo približno 11.500 evrov. Oba sta globi v polovičnem znesku poravnala na kraju.

Slovenski voznik priklopnika v vozilu ni imel podatkov o vožnji za minulih 28 dni, preklopnih mehanizmov tahografa ni pravilno uporabljal, manjkala je tudi voznikova kartica, kar ga je stalo 2.250 evrov, zoper pravno osebo pa bo uveden prekrškovni postopek.

PŠ