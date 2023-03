CELJE Tožilstvo za Poharja zahteva 13 let zapora

Celjsko okrožno sodišče je dopoldne končalo sojenje 66-letnemu Trboveljčanu Vinku Poharju za poskus umora sostanovalca v preboldskem domu starostnikov.

Sodbo bodo razglasili jutri ob 9. uri. Tožilstvo zanj zahteva 13 let zapora, medtem ko obramba želi prekvalifikacijo kaznivega dejanja v povzročitev hude telesne poškodbe oziroma v poskus uboja na mah.

Poha r je danes ponovil, da je šlo za silobran in da sostanovalca 2. januarja lani ni napadel med spanjem, temveč je ta nanj planil izza vrat in ga udaril z neznanim predmetom, sam pa je izvlekel preklopni nož in zamahnil v njegovi smeri.

Sostanovalec je dobil šest centimetrov globoko rano na desni strani vratu, pri čemer tožilstvo opozarja, da se krvni madeži bili na vzglavniku in se vlečejo od oškodovančeve postelje do sobe, kjer mu je osebje nudilo pomoč.

Pohar je preko zagovornika Primoža Koščaka zaprosil za predčasno prestajanje zaporne kazni, saj da potrebuje zdravila in nego, ki da sta mu v celjskih zaporih prikrajšani.

PŠ